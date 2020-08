ERC Rally Liepaja: Solberg stalla e passa al comando!

-

Oliver Solberg è al comando dell'ERC1 Junior e del FIA European Rally Championship al Rally Liepāja.

Lo svedese ha vinto i 24,82 km della PS "Talsi" in 12'47"4 con la sua Volkswagen Polo GTI R5.



Nikolay Gryazin ha forato la posteriore destra della sua Hyundai i20 R5, ma nonostante tutto ha perso solo 3"1.



Mads Østberg (Citroën C3 R5) è terzo, con Tibor Érdi Jr leader dell'ERC2. Mārtiņš Sesks guida in ERC3-ERC3 Junior Pirelli.



