Domenica 3 ottobre: il Rally Serras de Fafe e Felgueiras 2021 si conclude con otto PS su due loop di quattro per un totale di 83,66 chilometri.

Si inizia con la “Seixoso” dalle 9;25 seguita dalla “Sta Quitéria”, più stretta e nello stesso formato come parte del percorso del Vodafone Rally de Portugal WRC di maggio, anche se con il nome di “Falgueiras”.



La seguente “Montim” corre in una direzione opposta rispetto a quando è stata utilizzata nel campionato del mondo all’inizio di quest’anno.



Con i suoi 13,99 chilometri di lunghezza, la leggendaria “Lameirinha” chiude i cicli del mattino e del pomeriggio, con una copertura in diretta su Facebook e YouTube rispettivamente alle 11.05 e alle 15.00.



E’ una parte importante del folklore dei rally grazie al famoso salto Pedra Sentada che viene affrontato dopo una breve sezione di asfalto.

