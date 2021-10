Il Rally Serras de Fafe e Felguieras entra nel vito, con i piloti del FIA European Rally Championship che dalle ore 9;00 locali affrontano la PS "Luilhas".

La prima tappa del Rally Serras de Fafe e Felgueiras porta gli equipaggi a nord-est della città che ospita l’evento ed è molto veloce con “Sra da Fé / Anjos” e “Agra / Zebral” entrambe caratterizzati da “parti molto veloci”, secondo il tre volte vincitore Bruno Magalhães.La PS “Luilhas” che apre la giornata (dalle 09:00 ora locale) e precede la “Boticas”, con “Sra da Fé / Anjos” che è la più lunga del rally con 18,06 chilometri e andrà in diretta su Facebook e YouTube.Dopo il servizio alla Praça das Comunidades a Fafe, le quattro prove vengono ripetute nel pomeriggio con chiusura sulla “Boticas” – una tappa completamente nuova – che prenderà il via alle 17;50.Le otto trattee coprono una distanza competitiva di 113,42 chilometri.Link utiliper l'ordine di partenza della Tappa 1per vedere l'itinerarioper il live timing Cliccate QUI per le dirette Cliccate QUI per sentire ERC Radio