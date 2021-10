Oggi i piloti del FIA European Rally Championship entrano in azione per le Prove Libere e la Qualifying Stage del Rally Serras de Fafe e Felguieras.

La prova "Monte" (3,25km) sarà teatro delle prove dalle 13;30 alle 15;00 locali, seguite dalla qualifica delle 15;30. A seguire, Shakedown dalle 17;00 alle 19;00.



La selezione dell'ordine di partenza per i migliori 25 della Classe RC2 è in programma alle 18;00 a Fafe, poi ci sarà la conferenza stampa che andrà in diretta su Facebook e YouTube.



La Qualifying Stage verrà trasmessa live su ERC Radio.

