Andrea Crugnola per il momento sta vincendo la battaglia fra gladiatori al Rally di Roma Capitale contro Giandomenico Basso, coi due divisi da 5"4 dopo la Tappa 1.

Il varesino, ex ERC Junior, ha superato il vincitore dell'edizione 2019 dell'evento capitolino seppur riconoscendo che c'è ancora la Tappa di domani da affrontare e che uno stupido errore nel finale di oggi lo ha graziato.



"Abbiamo iniziato molto bene vincendo la PS0 e abbiamo continuato anche oggi - ha detto il ragazzo dello Hyundai Rally Team Italia - Dobbiamo mantenere questo passo, ma non è facile perché anche gli altri stanno spingendo tanto. Siamo tutti vicini e domani sarà una lotta serrata, poi ho fatto uno stupido errore nella PS6 e ho perso tanto".



Crugnola aveva iniziato con 0"6 su Basso dopo la SSS0 Caracalla, poi il rivale gli ha risposto passandolo con 1"7 di vantaggio. Crugnola nella PS2 si è rifatto tornando in testa per 4"4, Basso ha vinto la PS3 rosicchiando 2"5 al varesino, per poi aggiudicarsi anche la PS4 e firmare lo stesso tempo nella PS6 con Nikolay Gryazin. Crugnola ha tenuto il primato grazie all'ottima vittoria nella PS5.



"E' stata una giornata difficile e sono contento di essere qui, siamo secondi e ora vediamo come possiamo spingere per domani", ha detto Basso.



Fresco di successo in WRC3 al Rally Estonia del WRC, il Campione del FIA European Rally Championship e leader Alexey Lukyanuk (Saintéloc Junior Team - Citroën C3 Rally2) è terzo a 21"8 da Crugnola. “Potevamo andare più forti, ma abbiamo perso qualcosa per via dell'assetto".



Damiano De Tommaso ha invece superato Norbert Herczig nella PS4 nella battaglia per il quarto posto, ma una grande prestazione del pilota dello Škoda Rally Team Hungaria gli ha permesso di tornare davanti. Efrén Llarena (Rallye Team Spain) è a 3"2 da Herczig con la propria Fabia Rally2 Evo, seguito da Miko Marczyk (ORLEN Team) e Yoann Bonato (CHL Sport Auto), Fabio Andolfi e Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia).



Simone Tempestini è 11° a 6"4 dalla Top10 e con Craig Breen a 0"8. Ole Christian Veiby, Simone Campedelli e Giacomo Scattolon completano la zona punti, fuori dalla quale c'è Andreas Mikkelsen (Toksport WRT), poco felice dell'esordio con la sua Fabia a Roma. “Sto lottando con la macchina, ma non ho ritmo ed è un rally difficile".



Erik Cais (Yacco ACCR Team - Ford Fiesta Rally2) ha recuperato da problemi di differenziale stamattina ed è 17°. Grégoire Munster è dietro al ceco dopo guai al servosterzo. Dietro abbiamo Alberto Battistolli, Josh McErlean, Iván Ares, Dominik Stříteský e Gryazin, che nella PS1 ha danneggiato l'anteriore sinistra, poi Luis Vilariño.



Javier Pardo (Suzuki Motor Ibérica) è leader in ERC2, Pep Bassas (Rallye Team Spain) in ERC3 dopo che Florian Bernardi ha colpito una barriera con la sua Renault Clio Rally4. Ken Torn ha avuto noie al servosterzo della sua Ford Fiesta Rally3, ma è primo in ERC Junior. Jean-Baptiste Franceschi ha 6" su Alejandro Cachón in ERC3 Junior, dove Norbert Maior è sul podio a 4"5 da Cachón. Yigit Timur comanda in Clio Trophy by Toksport WRT seguito da Paulo Soria ed Andrea Mabellini, che ha 12"2 da recuperare al turco. Dariusz Poloński è l'uomo da battere in Abarth Rally Cup.

ERC ERC Rally di Roma Capitale: Crugnola precede Basso per 2″5 a metà giornata 6 ORE FA

ERC Bonato: “Il caldo non mi preoccupa” 11 ORE FA