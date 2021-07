Giandomenico Basso ha vinto il Rally di Roma Capitale al termine di un round del FIA European Rally Championship mozzafiato.

Il veneto ha battuto Andrea Crugnola sfruttando un problema all’anteriore sinistra accusato dal varesino nella PS8.



Al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo, Basso e Lorenzo Granai bissano il successo del 2019, con Norbert Herczig che beffa per 0″3 Efrén Llarena nella lotta per il terzo posto.



"Tutto bene, è stato molto difficile ma siamo molto felici", ha detto Basso. "L'ultimo giro era lungo e dovevamo essere concentrati perché anche con i problemi per Crugnola e Lukyanuk potevamo solo rilassarci mediamente perché in questo rally con tanti chilometri può succedere di tutto. Grazie alla mia squadra, al mio co-pilota e a tutti coloro che ci hanno aiutato".



Llarena, alla guida di una Škoda Fabia Rally2 Evo del Rallye Team Spain su asfalto per la prima volta, era 5"3 davanti a Herczig all'inizio della PS finale, ma ha ammesso che non aveva più nulla da dare e ha perso il posto dal pilota dello Škoda Rally Team Hungaria Herczig per 0"3.



"È stato davvero difficile lottare con lui, ma i miei pneumatici erano andati e questo era tutto quello che potevo fare", ha detto Llarena. "Ma è stata una prestazione davvero buona per la mia prima volta in questa macchina su asfalto".



Herczig, il cui ultimo podio ERC era stato al Rally di Cipro nel 2018, è tornato tra i primi tre dopo un display eccezionale nella sua Fabia. "Llarena è molto veloce e giovane ma questo è un risultato incredibile per me. Abbiamo aspettato a lungo e lavorato molto duramente. La macchina è stata perfetta per tutto il fine settimana".



Miko Marczyk era quinto a due tappe dalla fine, ma Fabio Andolfi ha passato il pilota del team ORLEN sulla PS12 per poi andare in testacoda a un chilometro dall'inizio dell'ultima tappa, che ha permesso all'ex campione polacco di completare la Top5.



Il cinque volte campione rumeno Simone Tempestini ha iniziato la penultima tappa 3"6 davanti ad Andreas Mikkelsen e ha tenuto duro al settimo posto dopo che il norvegese si è girato su una curva a sinistra in quinta marcia sulla PS13. Ma con Lukyanuk che prende solo tre punti bonus per aver terminato la prima tappa in terza posizione, l'ottavo posto di Mikkelsen significa che ora è ad un punto da lui. "Sono uscito e sono dovuto rientrare", ha detto. "Ho fatto un errore, ero troppo veloce e sono fortunato ad essere qui".



Il testacoda di Mikkelsen nell'ultima PS ha completato un weekend di frustrazione per il pilota della Toksport WRT, che ha rischiato andando su due ruote nella PS2 a seguito di una botta e non è mai stato veramente a suo agio con il set-up della sua Škoda Fabia Rally2 e con le note. "Oggi è andata meglio, ma ci sono stati un sacco di gare su terra ultimamente e il nostro test prima di venire qui è stato breve. Non credo di aver avuto l'aggressività e la velocità nelle curve che bisogna avere sull'asfalto".



Simone Campedelli (Team MRF Tyres) ha forato un pneumatico nella PS13 che lo ha fatto precipitare 17°. La sfortuna di Campedelli ha promosso Breen al nono posto dopo che entrambi i piloti si erano concentrati sul programma di sviluppo delle gomme indiane.



Erik Cais era 19° dopo la prima tappa, ma l'ottimo recupero ha visto il pilota dello Yacco ACCR Team finire 10° con il secondo crono nella PS13. Giacomo Scattolon ha ottenuto l'11a piazza seguito da Umberto Scandola (Hyundai Rally Team Italia), Grégoire Munster, Iván Ares e il nuovo arrivato Dominik Štríteský.



Yoann Bonato è andato largo in quinta marcia nella PS7, ma ha evitato di danneggiare la sua Citroen. Una foratura ha relegato il pilota della CHL Sport Auto in 16a posizione, seguito da Damiano De Tommaso e Callum Devine, ritardato da una foratura il primo giorno.



Nikolay Gryazin ha vinto la qualifica venerdì mattina, ma il russo ha avuto una serie di forature. Rachele Somaschini 27a al suo ritorno nell'ERC nonostante i problemi di interfono questa mattina. Luis Vilariño è 23°.



Il giovane Alberto Battistolli si è ritirato nella PS16 quando la sua Fabia ha perso la prima marcia dopo 12 prove. Dopo problemi di trasmissione questa mattina, Josh McErlean si è schiantato con la sua Hyundai griffata Motorsport Ireland Rally Academy nella PS11. Ole Christian Veiby ha avuto un guaio nella PS7. "Siamo stati sorpresi in una curva dallo sporco, abbiamo toccato un piccolo blocco di cemento e danneggiato il radiatore", ha spiegato Veiby. "Sono molto deluso in questo momento, abbiamo mostrato buoni progressi su queste difficili tappe su asfalto, e le modifiche al set-up che abbiamo fatto ieri sera stavano funzionando un po' meglio".



Ci sono state vittorie in ERC2 e ERC3 per Javier Pardo e Pep Bassas. Ken Torn ha vinto l'ERC Junior con Jean-Baptiste Franceschi che ha conquistato gli onori dell'ERC3 Junior per 0"1. Dariusz Poloński e Andrea Mabellini si sono imposti nella Abarth Rally Cup e nel Clio Trophy by Toksport WRT.

