ERC The Stage in diretta stasera con Alexey Lukyanuk ed Oliver Solberg

ERC The Stage, il talk show di Eurosport Events (promoter del FIA European Rally Championship), torna stasera alle 18;30 con due ospiti di grande livello.

Julian Porter e Chris Rawes parleranno col vincitore del Rally di Roma Capitale, Alexey Lukyanuk, ed Oliver Solberg, al successo in ERC1 Junior in Italia e vittorioso lo scorso anno al Rally Liepāja diventando il più giovane dell'ERC a riuscirci.



Bruno De Pianto della Motorsport Italia racconterà come è andato l'evento organizzato dalla sua squadra nonostante le difficoltà dovute alle norme anti-COVID-19.



Presente anche Raimonds Strokšs, direttore di RA Events, che si occupa del Rally Liepāja, prossimo round dell'ERC il 14-16 agosto.



Fari puntati anche su un giovane ungherese che ha debuttato in ERC3 a Roma.



Non mancheranno gli highlights del Rally di Roma Capitale e le ultime news sul Rally Liepāja.



ERC The Stage è disponibile dalle 18;30 su



Facebook.com/FiaEuropeanRallyChampionship/



Youtube.com/user/FIAERC

