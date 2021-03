Mercoledì ritornerà ERC The Stage per parlare della stagione 2021 del FIA European Rally Championship con uno speciale sull'ERC Junior.

Jérôme Roussel (FIA), Terenzio Testoni (Pirelli) e Maciej Woda (M-Sport Poland) saranno in collegamento in diretta, discutendo delle nuove Rally3 della categoria supportata da Pirelli, per la quale sono stati pensati pacchetti e premi molto interessanti.



ERC The Stage andrà in onda in diretta alle ore 18;00 di mercoledì 24 marzo sulle pagine Facebook e YouTube dell'ERC.

