-

Emil Lindholm e Ken Torn saranno ospiti stasera di ERC The Stage, il talk show online del FIA European Rally Championship.

I due piloti daranno una loro visione di come è andato il Rally Liepāja dello scorso weekend.



Lindholm ha chiuso secondo in ERC1 Junior con la Skoda del Team MRF Tyres, mentre Torn ha conquistato un'altra vittoria in ERC3/ERC3 Junior-Pirelli con la Ford Fiesta Rally4 della M-Sport Poland.



Avremo inoltre aggiornamenti su come sta andando avanti la preparazione dell'Azores Rallye direttamente da Rui Moniz (Presidente di Grupo Desportivo Comercial, organizzatore dell'evento), più un ospite italiano particolare.



ERC The andrà in onda alle 18;30 su Facebook e YouTube.

ERC ERC All Action questa sera su Eurosport DA 16 ORE

The post ERC The Stage torna questa sera appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC ERC Junior: Devine in cerca di più fortuna DA UN GIORNO