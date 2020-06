ERC The Stage: un momento particolare nella storia ERC

-

Nella puntata di ERC The Stage è venuto a galla il ricordo di un momento molto particolare nella storia del FIA European Rally Championship.

Il 17 giugno 2017, in occasione del Cyprus Rally, durante i 18,48km della PS "Giorgos Kyprianou Lefkara 2" in tre finirono fuori nello stesso punto.



Kajetan Kajetanowicz fu il primo, seguito da Murat Bostanci. Le due Ford Fiesta R5 non avevano riportato danni serissimi, ma poco dopo anche Bruno Magalhães con la sua Škoda Fabia R5 finì fuori, centrando la Fiesta di Bostanci.



Kajetanowicz ripartì il giorno successivo, mentre il turco e il portoghese dovettero arrendersi, senza però rimanere infortunati.



