ERC1, conosciamo meglio Emma Falcon

Emma Falcón, Campionessa 2018 dell'ERC Ladies’ Trophy, continuerà la sua avventura nel FIA European Rally Championship per il 2020 con una Citroën C3 R5.

Dalle 2 alle 4 ruote motrici: dopo esperienze di vario genere con R3 e Rally4, la spagnola passa alle Rally2 guidando la Citroën C3 R5 in alcune gare di casa, oltre al Rally di Roma Capitale dell'ERC.



Trionfo griffato Peugeot: la nativa di Gran Canaria si è distinta con le Citroën, ma nel 2018 guidò la Peugeot 208 R2 al Rally Liepāja per vincere il Ladies' Trophy battendo Catie Munnings.



Grandi speranze: per l'ERC 2020 ha detto di voler giocarsela per il vertice.



Ungheria nuova via: il Rally Hungary sarà una novità per lei. "Conosco Roma e Barum Rally, non sono mai stata in Ungheria invece".



C'è Carrera: il co-pilota Eduardo González non era disponibile quest'anno, dunque al suo fianco ci sarà Cándido Carrera, visto in coppia con José Suárezin ERC1 Junior Championship nel 2017 con la Peugeot Rally Academy.

