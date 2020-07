ERC1 Junior: Battistolli pronto per la sfida con l’ACI Team Italia

-

Alberto Battistolli è pronto per la sfida che lo attende in FIA ERC1 Junior Championship al Rally di Roma Capitale del 24-26 luglio.

Il figlio del celebre Luigi ‘Lucky’ Battistolli, protagonista del FIA European Historic Rally Championship, compirà 23 anni nel weekend e a dispetto del nome, vuole farsi una carriera da solo con l'ACI Team Italia nell'ERC.



“Non vedo l'ora di tornare in macchina - ha detto Battistolli - Userò la testa, voglio mettere in pratica quello che ho imparato da professionisti nei vari test che ho fatto ultimamente, è un investimento importante, particolarmente oneroso, che hanno fatto mio padre, la federazione, GLS Lucente Autotrasporti e Scuderia Palladio per farmi correre".



Un brutto incidente da cui riprendersi

Battistolli al suo fianco avrebbe dovuto avere Fabrizia Pons, co-pilota del papà, ma dopo un incidente i piani sono cambiati.



“L'incidente è avvenuto nel primo test che abbiamo fatto prima della chiusura e Fabrizia dal punto di vista fisico ne ha risentito di più. Spero che recuperi velocemente e possa tornare al mio fianco per farle vedere quanto sono migliorato".

Con la Pons out, il suo posto verrà preso da Simone Scattolin. "E' un grande piacere averlo a bordo - dice lo studente di economia e commercio a Siena - Ha un grande passato e ovviamente era la scelta migliore per via dell'esperienza".



Una stagione per imparare, anche con l'ERC

“Quest'anno sto pensando di fare più esperienza possibile - aggiunge il vicentino - Questo è uno dei miei primi rally su asfalto con questa macchina e il Rally di Roma Capitale sarà anche una sorpresa. Non voglio andare a caccia di risultati, ma di esperienza. Ho scelto l'ERC1 Junior perché anche se non vincerò nulla, sarà comunque un ottimo modo per crescere in futuro".



Altra strada

Battistolli ha iniziato con gli eventi storici al volante di una Fiat 131 Abarth. "Il mio primo anno con le auto moderne è stato nel 2018, ho fatto sei gare con la Škoda di cui cinque su asfalto. Mio padre era pilota ufficiale Opel in Italia e ha guidato anche le Ferrari, ha fatto i rally degli anni '70 e '80 vincendo la Mitropa Cup. Mi sono innamorato del suo passato, è la mia ispirazione e mi ha spinto a provare le auto storiche per avere un background con macchine diverse. Non ho vinto tanto con quei mezzi, ma ho sfiorato qualcosa nel campionato italiano e anche un successo europeo”.



Rally Città di Lucca, buon riscaldamento per Roma

Battistolli ha preparato il Rally di Roma Capitale al Rally Città di Lucca, prima uscita con Scattolin. “Sono stato attento, volevo fare esperienza e l'obiettivo era portare a casa la macchina senza danni. E' stato un bel rally con PS molto difficili, spero di tornarci per imparare ancora".



