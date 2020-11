Da quest'estate il pilota della Brose Motorsport ha lavorato attentamente sul modificare il proprio radar e assieme a Ursula Mayrhofer al Rally Hungary punta a fare bene.



"Al Rally Fafe Montelongo sono stato molto contento dei miei miglioramenti con le note - ha detto il tedesco prima di salire sulla sua Škoda Fabia Rally2 Evo - Dopo il Portogallo ho fatto un po' più di lavoro e ora ho una nuova evoluzione del radar, quindi vediamo come funziona in Ungheria. Siamo ben preparati, quindi spero di riuscire ad ottenere un risultato tra i primi cinque in ERC1 Junior".



"Sembra un mix di tappe veloci e punti molto stretti e fangosi, quindi penso che l'aderenza non sia così alta e bisogna fare attenzione in alcune curve perché si possono tagliare e c'è molto fango in certe zone. Vediamo come va e com'è il tempo. Ma mi piace questo rally e spero che si faccia bene".