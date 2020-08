ERC1 Junior: ecco il ritorno del Campione Gryazin (coi videogiochi)

-

Nikolay Gryazin ha passato tempo a correre con il videogioco Richard Burns Rally per allenarsi e trovare sintonia con il suo nuovo navigatore.

Dal 2015 il russo ha gareggiato affiancato da Yaroslav Fedorov, ma al Rally Liepāja al suo fianco avrà Konstantin Aleksandrov, visto che Fedorov ha avuto problemi di visto.



Gryazin ed Aleksandrov hanno corso assieme per la prima volta al Samsonas Rally Rokiškis in Lituania il 1° agosto e con Richard Burns Rally hanno sviluppato le note.



“Prima della Lituania ci siamo allenati con Richard Burns Rally, io gli leggevo le note, le scriveva e dopo facevamo qualche campionato. Lui poi le dettava a me e mi allenavo a capirle, non mi sono sorpreso molto nel sentire un'altra voce".



Quest'anno Gryazin corre nel FIA World Rally Championship 2 con la Hyundai, ma sarà al via del Rally Liepāja per allenarsi in vista del Rally Estonia con la i20 R5.



Seguite FIAERC.it per altre news su Gryazin.



Nella sezione media è disponibile l'intervista completa al 22enne:https://www.fiaerc.com/press-release/erc-qa-nikolay-gryazin/



Foto:Hyundai Motorsport

