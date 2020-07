ERC1 Junior: il Campione Mares impara tanto nella dura Roma

-

Filip Mareš non è riuscito a dimostrare il suo valore da Campione del FIA ERC1 Junior in un difficile Rally di Roma Capitale, ma torna a casa con parecchie note positive dopo tutto.

Il ceco, affiancato dal nuovo co-pilota Radovan Bucha, ha chiuso ottavo assoluto dopo che nelle libere si era addirittura capottato.



"Abbiamo iniziato in salita, ma siamo riusciti ad arrivare alla fine, che era la cosa più importante - ha detto Mareš, che guidava la Škoda Fabia Rally2 Evo del Rexteam - Nella Tappa 2 abbiamo ottenuto degli ottimi tempi, il che è buono, ma dobbiamo ringraziare il team che ha sistemato la macchina, così come l'ingegner Yannick Willocx della Škoda Motorsport che è venuto qui per seguirmi. Ho imparato molto in tutto il weekend e credo che sia stata l'esperienza più istruttiva che potessi fare".

