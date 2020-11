Dopo l'uscita di scena al Rally Fafe Montelongo, il pilota del Team MRF Tyres punta al riscatto con la sua Skoda.



“Quest'anno siamo andati tra alti e bassi perché a Roma e a Liepāja eravamo veloci, mentre in Portogallo, dopo le buone cose dello shakedown, abbiamo avuto un problema ai freni e non siamo riusciti a capitalizzare", ha detto Lindholm.



“Chiaramente l'obiettivo è continuare ad accumulare dati per lo sviluppo delle gomme MRF. Prima di Fafe eravamo terzi in ERC1 e il potenziale c'era, quindi al Rally Hungary ci presentiamo con l'intenzione di continuare a fare progressi. Sarà importante percorrere una gara pulita e senza problemi per mettere assieme tanti km con questi pneumatici".