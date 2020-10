Il pilota del Rallye Team Spain punta quindi a fare bene con la sua Citroën C3 R5 affiancato da Sara Fernández dopo un bel risultato al Rally di Roma Capitale su asfalto.



“A Roma era la prima volta che guidavo la Citroën C3 R5 su asfalto e mi sono trovato benissimo, per cui la mia speranza è di lottare ancora per il podio - ha detto Llarena - Voglio confermare il mio passo su questo fondo cercando di dare il massimo e ottenere un risultato migliore di quello in Italia".



L'anno scorso Llarena andò a Fafe per guidare la nuova Peugeot 208 Rally4 della Sports&You.