Lo spagnolo era stato costretto ad abbandonare la lotta in ERC1 Junior al Rally Fafe Montelongo per un problema tecnico, per cui desidera riscattarsi.



"E' una nuova gara per noi e una sfida inedita - ha detto il portacolori del Rallye Team Spain - Sara ed io siamo andati a correre un altro evento in Spagna dove il livello di competizione era alto. Abbiamo provato qualche soluzione nuova a livello tecnico e allo stesso tempo trovato un bel ritmo su asfalto, quindi mi aspetto di essere forte al Rally Hungary e lottare per il vertice dell'ERC1 Junior".



“Sono sicuro che le PS e il meteo rappresenteranno una ulteriore difficoltà, ma dobbiamo spingere al massimo se vogliamo ottenere un buon risultato".