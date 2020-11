Nel 2019 il pilota dell'ORLEN Team si è recato a Nyíregyháza per preparare in anticipo il 2020 nell'ERC.



"L'anno scorso abbiamo fatto le ricognizioni e questo è importante per noi perché conosciamo la superficie e le caratteristiche della strada. Alcune PS sono simili all'anno scorso e abbiamo studiato i video onboard. E' davvero bello che l'ERC fornisca su YouTube le telecamere di bordo di tutte le tappe dei migliori piloti, è molto più facile imparare per me come pilota ERC1 Junior che è al debutto".



"Certo, sarà un rally impegnativo perché in alcuni punti ci sarà molto fango e sporco, e non è solo un rally sull'asfalto, ma in alcuni punti c'è la ghiaia e la strada è in cattive condizioni. Inoltre per me sarà la prima volta che guiderò su PS notturne, il che è importante anche per la mia crescita e ne sono felice. Faremo del nostro meglio per essere sul traguardo del rally perché è molto importante fare più esperienza possibile e anche lottare e ottenere un buon risultato".