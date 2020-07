ERC1 Junior: Marczyk ricorda il 2019 di Roma

-

Miko Marczyk nel 2019 iniziò la sua avventura in FIA ERC1 Junior Championship proprio al Rally di Roma Capitale.

Il polacco fece infatti le ricognizioni della gara per capire un po' cosa lo aspettava nella serie e ora assieme a Szymon Gospadarczyk è pronto per la nuova sfida.



“Facemmo le ricognizioni l'anno scorso seguendo un altro pilota polacco - spiega il portacolori dell'ORLEN Team - Fortunatamente le strade sono simili a quelle del 2019, per cui abbiamo già una buona base di note. La Tappa 1, specialmente la "Pico-Greci", sarà tortuosa e difficile, mentre il secondo giorno avremo le tipiche strade italiane. E' fantastico poter correre quest'anno e con la macchina da rally sarà interessante già il primo passaggio”.



Marczyk ha svolto un test in Polonia la scorsa settimana per prepararsi al meglio con la Škoda Fabia Rally2 Evo della Sports Racing Technologies. “E' stato un bell'inizio dopo la sosta, abbiamo fatto due giorni di prove che sono stati molto importanti perché l'ultimo rally l'avevo fatto nel 2019 al Rajd Śląska. Dopo siamo stati fermi, ma comunque abbiamo percorso 100km su asfalto ed è stata la cosa migliore".

