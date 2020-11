Grégoire Munster è concentrato al massimo sulla battaglia per l'ERC1 Junior Championship anche se non ha mai corso il Rally Hungary.

Il pilota della BMA Autosport è a -7 in classifica dal leader Oliver Solberg e a Nyíregyháza cercherà di fare del suo meglio al volante della Hyundai i20 R5 condivisa con Louis Louka.



“Non conosco molto di questo rally a parte ciò che ho visto nei video online dell'edizione 2019 dell'ERC - ha detto il ragazzo della Hyundai Junior - Sembra molto difficile quando piove, specialmente per le pozze e il fango. Ho visto che molti hanno forato, quindi sarà bene stare attenti. Al momento non sembra che pioverà, ma vediamo".



“Abbiamo visto alcuni onboard e ho già preso alcune note a casa, quindi penso che al primo passaggio delle ricognizioni io e Louis saremo a posto. Ho continuato a fare sport per il fisico, siamo concentratissimi sull'ERC1 Junior Championship e cercheremo di dare il massimo per ottenere il miglior risultato".



In BMA doveva esserci anche Nikolay Gryazin, ma il Campione 2018 dell'ERC1 Junior ha ritirato la sua iscrizione.