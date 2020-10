Grégoire Munster ha chiuso la Tappa 1 del Rally Fafe Montelongo primo in FIA ERC1 Junior Championship, ma sa che non è ancora finita.

Al volante della sua Hyundai i20 R5, il pilota della BMA Autosport ha anche centrato la sua prima vittoria assoluta in PS salendo terzo in classifica generale.



“E’ stata dura, ma va bene così – ha detto Munster – Abbiamo cercato di fare del nostro meglio, ma nessuno è riuscito ad effettuare la scelta perfetta. E’ stata una giornata positiva, non voglio pensare al podio perché mancano ancora 9 PS domani e siamo solo a metà del lavoro. E con queste condizioni può succedere di tutto”.