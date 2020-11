Simone Tempestini torna in azione in ERC1 Junior al Rally Hungary con la Citroën C3 R5 che gli ha garantito in passato punti Mondiali.

Il veneto, fresco di titolo rumeno, con la stessa macchina chiuse 8° il Rally di Turchia 2018.



Al Rally di Roma Capitale si era presentato con una Škoda Fabia R5 e ora vuole riprovarci con un'altra auto.



“Roma è andata bene, tutto sommato, considerando che avevo poche gare all'attivo con la Škoda - ha detto il pilota della Napoca Rally Academy - In Ungheria tornerò sulla C3, che ho guidato molte volte in passato e spero di trovarmi bene fin da subito, con un bel ritmo".



Il Rally Hungary è una novità per Tempestini, che quindi nelle ricognizioni dovrà carpire più informazioni possibili.



“Bisognerà concentrarsi molto nello stilare le note, stando molto attenti. Alcuni amici mi hanno detto che è una gara velocissima e solitamente amo questo genere di percorsi. Spero di trovarmici bene".



Sul titolo appena conquistato, "Tempesta" afferma: "Siamo molto contenti, è una bella motivazione per essere ancor più veloci. L'Ungheria è vicina alla Romania, quindi vogliamo fare bene".