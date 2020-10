Il Campione polacco, al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo condivisa con Szymon Gospdarczyk, è riuscito a chiudere secondo in FIA ERC1 Junior nonostante le condizioni meteo molto dure, con un quarto posto assoluto nelle mani.



“Abbiamo iniziato con l'asciutto e all'arrivo pioveva a dirotto - racconta il pilota dell'ORLEN Team dopo l'ultima PS di domenica Sono contento perché siamo qui alla fine, che era la cosa più importante. E' stata una grande avventura e penso che questo sia il salto più grande della mia carriera in termini di prestazioni. Ho dimostrato di potermela cavare anche in queste condizioni e spero di essere un pilota migliore in futuro".