Il 5 volte Campione rumeno sarà in azione in FIA ERC1 Junior Championship con una Citroën C3 R5 anziché la Škoda Fabia R5 per il round finale dell'anno.



“Questo rally è nuovo per me e per il mio navigatore Sergio Itu, quindi ci sarà molto da imparare - dice il veneto della Napoca Rally Academy - Voglio divertirmi e lavorare bene, anche se sono due anni che non corro con la Citroën. Ricordo qualcosa, ma l'auto è cambiata parecchio. E' sicuramente una gara speciale, ho visto qualcosa su internet, ma fino a che non la provi dal vivo non si può essere certi di nulla. Siamo pronti e sappiamo cosa ci aspetta, nelle ricognizioni staremo attenti e cercheremo di prepararci al meglio, in modo da mantenere un buon ritmo".



Foto:Julian Porter/ERC Radio