Javier Pardo centra il suo secondo successo nel FIA ERC2 Championship, precedendo il compagno di squadra Joan Vinyes al Rally di Roma Capitale.

"E' ottimo aver vinto due rally su due, abbiamo fatto un grande lavoro di squadra perché entrambe le auto sono andate a podio - ha detto il portacolori della Suzuki Motor Ibérica - Non abbiamo avuto problemi, era tutto perfetto e non ci sono stati errori o forature, anche se è stata dura perché c'erano tanti km. Il team ha fatto un lavoro fantastico, come il mio navigatore, e anche io ho dato il massimo durante la gara. Ho anche migliorato molto e sono orgoglioso di me".



In Abarth Rally Cup arriva un altro trionfo per Dariusz Poloński con la sua Abarth 124 rally gommata Pirelli dopo quelli sugli sterrati di Polonia e Lettonia, oltre al terzo posto in ERC2.



Dmitry Feofanov (Suzuki Swift Rally2 Kit) è quarto nonostante una foratura e un testacoda, ma la sua leadership è intatta.



Victor Cartier si è ripreso dopo i problemi elettrici portando la sua Toyota Yaris Rally2 Kit quinta, seguita da Roberto Gobbin (secondo in Abarth Rally Cup), Csaba Juhász (Mitsubishi Lancer) e Michał Pryczek (Subaru).

