Dmitry Feofanov ha un doppio vantaggio sui suoi rivali del FIA ERC2 nel Rally di Roma Capitale questa settimana.

Con l'eccezione di Roberto Gobbin, Csába Juhasz e Dariusz Poloński, il russo è già stato all'evento italiano, mentre quattro dei suoi rivali - Victor Cartier, Javier Pardo, Michał Pryczek e Joan Vinyes - sono tutti esordienti di Roma.



Feofanov è anche in vantaggio sui suoi rivali ERC2 dopo che la sua vittoria inaugurale nella categoria al Rally Liepāja all'inizio di questo mese gli ha dato un vantaggio di 23 punti su Pryczek e un margine di 30 punti su Pardo, il vincitore della classe all'ORLEN 77° Rally Poland, che non ha incluso il Rally Liepāja nel suo programma.



Dopo aver disputato la sua gara di casa del FIA European Rally Championship con una Mitsubishi Lancer Evolution X, Feofanov torna alla Suzuki Swift R4lly S che ha portato al secondo posto in Polonia.

