Javier Pardo e Joan Vinyes sono pronti per il Rally di Roma Capitale dopo un test di successo in Spagna svolto all'inizio di questa settimana.

La coppia di Suzuki Motor Ibérica sta correndo in FIA ERC2 con la Swift R4lly S con specifiche Rally2 Kit e si è preparata per la loro avventura italiana durante un giorno di test a Ourense lunedì.Oltre a lavorare sulle opzioni di set-up per il round su asfalto, Pardo e Vinyes hanno usato il test per provare una nuova evoluzione del pneumatico Hankook, il Ventus Z215."In macchina e guardando i tempi ci dà buone speranze per il futuro", ha detto lo spagnolo Pardo, che ha vinto l'ERC2 in Polonia. "La prova era breve, vedremo su una PS reale con 20 chilometri o più come [le gomme] si comporteranno e se manterranno il miglioramento rispetto alle precedenti."L'andorrano Vinyes ha detto: "La cosa importante ora è analizzare tutti i dati raccolti, a freddo. Ma la verità è che abbiamo avuto un ottimo feeling".Il Rally di Roma Capitale si svolge dal 23 al 25 luglio.Cliccate qui per vedere il test.