ERC2: Melegari è pronto al rientro

Zelindo Melegari al Rally di Roma Capitale farà il suo rientro in FIA ERC2 con una Subaru Impreza.

L'emiliano partciperà all'evento del 24-26 luglio con la GB Motors, dopo che era assente dal Barum Czech Rally Zlín dello scorso agosto, quando lui e il co-pilota Corrado Bonato finirono in ospedale per un brutto incidente.



I due hanno completamente recuperato e svolto anche un test in preparazione dell'appuntamento capitolino.

