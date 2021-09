Javier Pardo ha oltre 3' di vantaggio in Classe ERC2.

Il pilota della Suzuki Motor Ibérica si tiene dietro Victor Cartier, che è riuscito a partire riparando in extremis la propria Toyota Yaris Rally2 Kit dopo l'incidente delle prove di giovedì.



Dmitry Feofanov è terzo con il problema del tempo perso per essere partito primo nell'ordine, rischiando di forare nella PS1 e girandosi pure nella PS2 rovinando lo scarico della sua Suzuki Swift Rally2 Kit, perdendo inevitabilmente potenza.



Joan Vinyes (Suzuki Motor Ibérica) si è ripreso dopo una mattinata difficile e completa la graduatoria.



"E' stata una giornata fantastica - ha detto Pardo - So che Joan ha avuto guai alla macchina, ma in generale siamo andati perfettamente, nonostante condizioni difficili".

