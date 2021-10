Javier Pardo è in piena corsa per la sua seconda vittoria in ERC2, nonostante un paio di errori definiti stupidi.

Il portacolori della Suzuki Motor Ibérica conduce con la sua Swift R4lly S per oltre 2' sul compagno di squadra Joan Vinyes, andato fuori nella PS4.



"Eravamo in una curva lenta a sinistra e sono finito nel fosso spegnendo il motore, senza poter ripartire - spiega Pardo - In un'altra variante sono andato dritto dovendo fare inversione, ma alla fine la macchina funziona bene e sono contento".



La stessa cosa non la può dire Vinyes, che dopo aver perso tempo nella PS2 ora sarà costretto ad attaccare a testa bassa.



Victor Cartier è terzo con la Toyota Yaris Rally2 Kit, seppur una foratura nella PS5 e alcuni rischi corsi sul fango abbiano messo in difficoltà il francese.



Quarto Dmitry Feofanov, che resta in corsa con Pardo per il titolo.

