Nonostante una ruota danneggiata nella PS3, Javier Pardo è in piena corsa per la sua quinta vittoria in ERC2.

Il pilota della Suzuki Motor Ibérica ha approfittato del KO del suo compagno Joan Vinyes, che ha rotto una sospensione della sua Swift R4lly S nella PS6.



Secondo c’è Dmitry Feofanov, con Martin Rada terzo e leader dell’Abarth Rally Cup, dato che Dariusz Poloński ha accusato un problema elettrico nella PS7.



Victor Cartier ha resistito a guai coi freni e ad una perdita d’acqua della sua Toyota Yaris Rally2 Kit chiudendo quinto, tenendosi alle spalle Poloński, Roberto Gobbin e Csaba Juhász seventh.



Fuori Tibor Érdi Jr mentre era secondo per il cedimento del cambio.

