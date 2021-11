Javier Pardo ha avuto un inizio difficile al Rally Islas Canarias in FIA ERC2.

Lo spagnolo è a caccia della sesta vittoria consecutiva nella categoria produzione, ma dopo aver completato la PS2 a quasi tre minuti dal suo compagno di squadra Joan Vinyes, le speranze si riducono.



"In una gara è possibile essere sfortunati, ma il resto della stagione è stato molto buono", ha detto il pilota della Suzuki Motor Ibérica. "Nella seconda tappa la macchina in una curva non aveva potenza e non so cosa sia successo in questo momento. Vedo che tutti i sensori sul display sono a posto ma mi sono reso conto che la connessione tra l'intercooler e il turbo è fuori uso e senza potenza è impossibile fare qualcosa e finiamo la tappa molto lentamente. Due auto mi hanno superato e ho perso molto tempo perché era tutto in salita, ma abbiamo potuto risolvere il problema dopo la tappa e sono felice che Joan e Jordi siano in testa perché è molto importante per la Suzuki".



Dopo quattro PS, Pardo è quinto nell'ERC2, 3'03"4 alle spalle di Vinyes. Feofanov è terzo ma ancora dietro a Pardo nella battaglia per il titolo.

