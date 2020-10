Il russo fino ad ora si era cimentato solo sull'asciutto, ma dopo una sofferenza iniziale è riuscito a portare la sua Mitsubishi Lancer Evolution X terza di categoria.



“Era il terzo rally su asfalto che facevo e non avevo mai corso su asfalto bagnato - spiega il pilota della Prospeed - In Italia eravamo andati benissimo, in Portogallo è stata durissima perché a tratti era asciutto e in altri pioveva. Dovevamo scegliere le gomme e non è stato semplice, ma alla fine ho capito qualcosa anche in questa situazione. Sono state tante novità per me, ma sono felice del risultato".