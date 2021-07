Michał Pryczek si sta preparando per la sua prossima avventura del FIA European Rally Championship.

Fresco del suo debutto nell'ERC in Polonia con primo podio ERC2 conquistato al Rally Liepāja, il polacco alla guida della propria Subaru Impreza si sta ora preparando per il Rally di Roma Capitale, che si svolgerà dal 23 al 25 luglio.



"Il rally in Lettonia è stato buono per noi, abbiamo acquisito molta esperienza sullo sterrato e abbiamo fatto un buon risultato in ERC2, sono felice", ha detto il pilota del Subaru Historic Rally Team. "Il primo giorno è stata una grande avventura per noi perché abbiamo avuto una foratura sulla PS2 e colpito una roccia, ma non ha causato troppi danni. Non abbiamo avuto molte avventure il secondo giorno, abbiamo solo cercato di mantenere il nostro ritmo e il nostro terzo posto".



Pryczek è affiancato da suo padre Jacek.

