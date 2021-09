Javier Pardo conquista il terzo successo in FIA ERC2 Championship dominando il 55th Azores Rallye.

Al volante della sua Suzuki Swift R4lly S, l'alfiere della Suzuki Motor Ibérica è sempre stato primo e termina con 3'37"1 di vantaggio sugli inseguitori.



Assieme ad Adrián Perez, lo spagnolo non ha avuto grossi problemi, a parte un ammortizzatore posteriore che gli ha dato noia nella PS11 costringendolo a rallentare il passo.



"E' stato un ottimo rally e il risultato è grandioso per me, per il mio navigatore e per il team, hanno tutti fatto un ottimo lavoro", commenta Pardo.



Victor Cartier ha perso acqua e avuto problemi alla valvola pop-off della sua Toyota Yaris Rally2 Kit dopo aver colpito un sasso nella PS11, ma agguanta ugualmente il secondo posto.



Il francese verrà analizzato in uno speciale che andrà in onda su ERC All Access su Eurosport 1 alle 22;40 di martedì 21 settembre.



Dmitry Feofanov completa il podio nonostante alcuni errori nella PS7.



"Abbiamo perso tempo e quindi non volevamo spingere troppo", dice il lettone.



Dopo i guai della Tappa 1, Joan Vinyes (Suzuki Motor Ibérica) si riscatta vincendo una PS e chiudendo quarto.

