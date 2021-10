Pep Bassas è andato KO al Rally Hungary con grandissima delusione, ma crede ancora nel titolo ERC3 del FIA European Rally Championship.

Il pilota del Rallye Team Spain deve totalizzare 29 punti in più di Jean-Baptiste Franceschi al prossimo Rally Islas Canarias se vuole vincere la corona con la Peugeot 208 Rally4 della The Racing Factory.



“Sapevamo che dovevamo prenderci dei rischi vista la situazione in campionato, ma a volte non va tutto bene. Siamo molto tristi per il team e per chi ci sostiene", ammette lo spagnolo.

Ad

ERC Missione compiuta per Fotia 7 ORE FA

ERC Bonato sempre più in alto nell’ERC 7 ORE FA