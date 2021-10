Pep Bassas ha riscattato l'uscita all'Azores Rallye trionfando in Classe ERC3 davanti a Jean-Baptiste Franceschi.

Il pilota del Rallye Team Spain resta quindi in corsa per il titolo al volante della sua Peugeot 208 Rally4, sfruttando i problemi elettrici che hanno colpito la Renault Clio Rally4 del francese.



“E' stato un rally fantastico, ieri molto difficile per il meteo, che oggi è stato diverso. E' un risultato importante, ma Franceschi ha fatto molto bene".



Pedro Almeida, in coppia con l'idolo locale Hugo Magalhães, completa il podio vincendo anche diverse PS.



Top5 anche per l'esordiente Ernesto Cunho e Łukasz Lewandowski con la Opel Corsa Rally4.

