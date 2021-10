In FIA ERC3, Jean-Baptiste Franceschi (Toksport WRT - Renault Clio Rally4) aveva oltre mezzo minuto di vantaggio su Pep Bassas prima della PS8, ma un problema elettrico ha consentito allo spagnolo di portare la Peugeot 208 Rally4 della The Racing Factory in prima posizione con 1'30"2 sul francese.

Franceschi fino a quel momento non aveva sbagliato nulla: "Le note erano perfette e stavamo facendo benissimo tutte le curve - spiega - Ad un certo punto c'era talmente tanta nebbia che non si vedeva dove andavamo".



Bassas aggiunge: "Le PS sono difficili, piene di buche e sassi, era importante terminare il primo giorno prendendo punti per il campionato. Franceschi è velocissimo, dovremo spingere".



Pedro Almeida è sopravvissuto ad una foratura ed è terzo, con Ernesto Cunha e Łukasz Lewandowski (Opel Corsa Rally4) a completare la Top5.

