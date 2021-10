Alejandro Cachón è tornato a correre in FIA ERC3/ERC3 Junior sfiorando il podio al Rally Hungary e lottando per la vittoria in PS.

Lo spagnolo si è piazzato quarto nell'ordine finale dopo un ritardo dovuto a un pneumatico danneggiato, chiudendo sesto nella classifica generale con solo il Rally Islas Canarias del mese prossimo da affrontare.



"La posizione è buona anche se ieri stavamo lottando per la vittoria. Ma una foratura e una cattiva selezione delle gomme ci hanno fatto perdere molto tempo", ha detto il pilota del Rallye Team Spain.

