Anthony Fotia sta debuttando alla grande al Rally Islas Canarias con la leadership in Classe ERC3/ERC3 Junior.

Al volante della sua Renault Clio Rally4 gommata Pirelli, il pilota della CHL Sport Auto, affiancato da Arnaud Dunand, ha 0"9 su Jean-Baptiste Franceschi, che a sua volta precede per 4"2 il rivale nella lotta al titolo Sami Pajari.



"La macchina è stata perfetta per tutto il giorno e sono contento delle mie prestazioni", ha detto Fotia.



Pep Bassas è quarto in ERC3, ma a 17"8 da Pajari dopo aver rotto l'interfono e avuto problemi tecnici.



Jorge Cagiao è quinto, davanti a Martin László, Paulo Soria, Nick Loof, Zósimo Hernández ed Ekaterina Stratieva, alla prima uscita con una Rally4

Ad

ERC ERC2: Vinyes in corsa per la vittoria, Pardo e Feofanov con problemi 43 MINUTI FA

ERC Rally Islas Canarias: il programma di sabato 43 MINUTI FA