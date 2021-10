Sami Pajari è il nuovo leader dell’ERC3 Junior grazie alla vittoria su Jon Armstrong al volante della propria Ford Fiesta Rally4.

Il finlandese, Campione nel FIA Junior WRC la scorsa settimana, è vicino all’analogo titolo ERC.



"Avevamo un piccolo vantaggio dopo il primo giorno, ma la prima PS di questa mattina è stata in qualche modo davvero grande", ha detto Pajari. "Le condizioni erano difficili, non è stato bello, ma dopo ho potuto sentire dove abbiamo fatto la differenza ed è stato davvero bello fare un gran tempo come questo. Abbiamo segnato un sacco di punti e questo è anche ottimo per la squadra. Le nostre speranze per il campionato sono davvero buone quindi è stato un grande weekend e una grande settimana dopo la nostra vittoria in Spagna".



Col terzo posto, Jean-Baptiste Franceschi (Renault Clio Rally4) è sempre più vicino al titolo ERC3 Junior, ma anche dell’ERC3, dato che Pep Bassas (Rallye Team Spain – Peugeot 208 Rally4) è andato KO dopo essere ripartito oggi.



Quarto Alejandro Cachón (Rallye Team Spain), seguito dall’esordiente Anthony Fotia (CHL Sport Auto – Renault Clio Rally4).



Martin László ed Amaury Molle sono sesto e settimo in ERC3 Junior, le Peugeot degli ungheresi Bendegúz Hangodi e Gergö Szauer settima ed ottava in ERC3, mentre Adrienn Vogel è 12a.



Norbert Maior era terzo in ERC3/ERC3 Junior, ma ha forato nella PS11 scivolando dietro a sua sorella Francesca: “Ho fatto un errore in una curva a sinistra e mi è toccato fare messa PS sul cerchio, mi dispiace per il team”, ha detto Maior. Il rumeno si è poi ritirato nella PS finale.



Patrik Herczig era nono in ERC3, ma è andato a sbattere nella PS8, proprio nello stesso punto di suo padre Norbert.



Łukasz Lewandowski retired his Opel Corsa Rally4 on Saturday morning due to illness.

