Il 27enne dell'Estonian Autosport Junior Team ha vinto i rally di Roma, Liepāja, Ungheria e Canarie, dei quali tre si sono svolti sull'asfalto, un fondo del quale non è un esperto.



Sei contento delle quattro vittorie del 2020?

“Sicuramente, quando abbiamo iniziato la stagione l'obiettivo era il titolo e siamo felici di averlo centrato prima dell'ultima gara. E' un sogno che si avvera e non pensavo di farcela, ma abbiamo lottato duramente come team e anche nelle difficoltà niente ci ha fermato".



Quale ruolo ha avuto M-Sport Poland in questo successo?

“Hanno fatto un grande lavoro sulla Ford Fiesta Rally4, che ha funzionato alla grande e non ha avuto problemi. E' una macchina forte, adatta all'ERC perché quando corri qui vuoi sempre competere per il vertice. Il risultato finale è molto più che per via di una buona guida, ma l'insieme di tutto. Pilota, navigatore, auto, squadra. Per tutto l'anno siamo stati grandi e ringrazio tutti coloro che ci hanno sostenuto".



L'anno scorso ti eri imposto, ma a Zlín una penalità ti ha fatto sfumare il titolo...

“E' uno dei motivi per cui non abbiamo festeggiato quando abbiamo saputo che non si sarebbe corso lo Spa Rally. Vogliamo sempre vincere in gara e quindi volevamo concludere l'anno con un bel risultato”.



Al Rally Islas Canarias hai potuto fare di nuovo esperienza, è andato secondo i piani?

“E' stata un'altra grande lezione su asfalto, ma abbiamo acquisito dati per il futuro e visto dove dobbimao migliorare. Ci sono stati alcuni problemini con le note per via della pioggia, ma non era facile, quindi alla fine siamo contenti”.



Vincere l'ERC3 Junior di darà la possibilità di correre con una Rally per due gare ERC nel 2021. Sei carico?

“Certo, tutti i giovani che guidano una Rally4 hanno come primo sogno la Rally2 e quindi si spera sempre di fare il primo salto. Speriamo di essere pronti, ma dobbiamo allenarci molto".



ALBO D'ORO ERC3 Junior



2020: Ken Torn (Estonia)**

2019: Efrén Llarena (Spagna)

2018: Mārtinš Sesks (Lettonia)

2017: Chris Ingram (Gran Bretagna)

2016: Marijan Griebel (Germania)

2015: Emil Bergkvist (Svezia)

2014: Stéphane Lefebvre (Francia)



**Soggetto a conferma dei risultati finali