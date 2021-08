Una penalità di 3' per essere arrivati in anticipo al controllo orario di Otrokovice al mattino ha fatto crollare ogni speranza per Jean-Baptiste Franceschi in Classe ERC3/ERC3 Junior.

Il pilota della Toksport WRT, che guida una Renault Clio Rally4, vede saltargli davanti Pep Bassas (Rallye Team Spain) in ERC3, con Norbert Maior che prende il comando dell'ERC3 Junior sulle loro Peugeot 208 Rally4 gommate Pirelli.



"E' stata una giornata perfetta, a parte per la penalità, ma sono cose che possono accadere a tutti", ha detto il francese.



Franceschi ha realizzato comunque una serie di tempi velocissimi che ora lo portano a 23"4 dal rumeno, il quale si trova a 1'19"4 dallo spagnolo in ERC3.



In ERC3 Junior sul podio ci sono invece Martin László, Franceschi e Daniel Polášek. Adrienn Vogel ed Ekaterina Stratieva occupano l'11a e 12a piazza in ERC3, Łukasz Lewandowski è 8° con la sua Opel Corsa Rally4.



Giornata durissima per Alejandro Cachón, Sami Pajari, Nikolai Landa e Nick Loof, tutti fuori per incidente.

ERC Huttunen fuori nonostante un buon passo e i dati raccolti UN' ORA FA

ERC Mabellini guida nel Clio Trophy by Toksport WRT UN' ORA FA