Jean-Baptiste Franceschi ha realizzato il sogno di vincere i titoli FIA ERC3-FIA ERC3 Junior al Rally Islas Canarias.

Il francese ha preceduto Pep Bassas nella prima categoria, battendo Sami Pajari nella seconda, al volante della Renault Clio Rally4 condivisa con Anthony Gorguilo.



“Non ci posso credere, non ho parole - ha detto il pilota della Toksport WRT - Ovviamente ringrazio il mio team e Renault Sport per aver creduto in me, sto ancora sognando".

