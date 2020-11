L'estone non ha tanta esperienza su asfalto e per la prima volta andrà a correre a Las Palmas, ma con il cuor leggero.



“Ho bisogno di allenarmi - ha detto il pilota dell'Estonian Autosport Junior Team - Capire come guidare bene su asfalto è sempre una sfida per noi, dobbiamo trovare la giusta sintonia per guidare bene ad ogni km".



Torn verrà affiancato da Kauri Pannas sulla sua Ford Fiesta Rally4.