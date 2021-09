Pep Bassas (Peugeot 208 Rally4) era primo in ERC3 con oltre 1' di margine sui rivali, quando nella PS5 il pilota del Rallye Team Spain è andato a sbattere.

Questo ha dato modo a Jean-Baptiste Franceschi di passare in testa, nonostante avesse perso tempo per problemi all'interfono e alla frizione in mattinata, completando poi la "Grupo Marques" con noie ai freni sulla sua Renault Clio Rally4.



"E' stata durissima con tutti questi alti e bassi - ha detto il francese della Toksport WRT - Ora dobbiamo resistere fino alla fine, visto che siamo primi e che Bassas ha sbattuto".



Ola Jr Nore (Toksport WRT) non è invece partito con l'altra Clio Rally4.

