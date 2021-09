Norbert Maior ha raggiunto il suo obiettivo di mantenere Martin László dietro di sé nella battaglia in FIA ERC3 Junior Championship al Barum Czech Rally Zlín.

Il rumeno ha iniziato la tappa decisiva guidando la categoria Pirelli con un vantaggio di 7" sul rivale. Sebbene entrambi siano stati sorpassati dal francese Jean-Baptiste Franceschi, Maior ha raggiunto il traguardo 4" davanti all'ungherese in seconda posizione.



"È stata sicuramente una giornata difficile", ha detto Maior domenica. “Abbiamo cercato di tenere Martin dietro di noi, quello era il nostro obiettivo perché sapevamo che al mattino Franceschi sarebbe stato veloce, è di un altro livello e per il momento non siamo preparati per questo tipo di lotta quindi abbiamo cercato di gestire la seconda posizione.”



Nonostante siano passati dietro a László sulla PS12 "Májová", Maior e la sorella Francesca sono stati in grado di tornare davanti quando László è uscito brevemente di strada sulla PS14. E con la PS15 annullata per entrambi i piloti, Maior è arrivato secondo dietro Franceschi con László che si è accontentato del terzo.



"La PS "Májová" al mattino non è stata buona per noi, difficile e con molte incomprensioni con le note; abbiamo perso molto tempo. Ma siamo riusciti a risalire in seconda posizione e ne siamo felici. Siamo anche contenti dell'esperienza qui perché è un rally davvero difficile e per il prossimo anno aiuta a fare le tappe in questo modo”.

