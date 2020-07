ERC3 Junior, che sfortuna per Antunes

-

Pedro Antunes era ad un passo dalla vittoria in FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli al Rally di Roma Capitale, ma si è dovuto ritirare proprio all'ultima PS.

Il portoghese era riuscito a superare Ken Torn, prima di sbattere con la sua nuova Peugeot 208 Rally4.



“Il rally era andato piuttosto bene fino all'ultima PS, avevamo un buon passo e stavano lottando con Torn, al quale faccio i complimenti perché ha fatto una gara fantastica - ha detto Antunes - Nella PS15 stavamo provando a spingere, anche se non ce n'era molto bisogno perché Ken era dietro a noi e avevamo vinto tutti i secondi passaggi delle prove".



“Stavo facendo esattamente le stesse cose di prima, ma in una sezione veloce mi si è bloccato il posteriore e ho cominciato a sbandare. Non è tanto perché stavo tirando, quando perché le gomme erano usurate e anche i freni ormai alla fine... è andata così!".

