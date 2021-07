Martin László non vede l'ora che il FIA European Rally Championship passi dalla terra all'asfalto al Rally di Roma Capitale la prossima settimana.

Il giovane ha mostrato ritmo e potenziale nei due eventi di apertura della stagione in Polonia e Lettonia, ma è stato sfortunato in entrambe le occasioni sulla Peugeot 208 Rally4 che condivide con il co-pilota Dávid Berendi.



"Mi è piaciuto il Rally Liepāja ma è stato difficile per me perché era la prima volta che lo facevo. E preferisco l'asfalto, quindi vedremo cosa possiamo fare a Roma", ha detto László, la cui stagione ERC3 Junior è supervisionata dal doppio campione ERC 2WD Zoltán Bessenyey.



L'ungherese è arrivato nono in Lettonia dopo essere ripartito il secondo giorno.



"Nella prima tappa, nel mezzo, all'uscita della chicane abbiamo colpito qualcosa con la gomma anteriore destra", ha spiegato. "Mi ha rotto il braccio dello sterzo come in Polonia. Non avevo la sicurezza di spingere dopo quindi la velocità non era alta, ma sto ancora imparando".



László ha impressionato al suo debutto al Rally di Roma Capitale la scorsa stagione finendo terzo nell'ERC3.

